INITIATION VAA CLASSE CM2 DE VAITUPU_PAD

La pratique de la rame entre dans les objectifs éducatifs des écoles primaires de Wallis et Futuna. Une phase test a commencé en 2018. Cette année, on est passé à 9 classes. Tous les mercredis et vendredi, les classes de CM2 suivent des cours de sports nautiques, comme la voile, la rame ou la plongée.Ce vendredi 30 août, les élèves de la classe de CM2 de l'école de Vaitupu située au Nord de Wallis ont suivi leur premier cours d'initiation au Va'a à la baie de Gahi dans le district de Mua. Ils ont été pris en charge par l'école de Va'a de Lifuka. Le reportage de Mélodie Sione et Lagimaina Hoatau.