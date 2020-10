Premier forum des métiers de la mer à Wallis

La mer regorge d'opportunités pour nos jeunes! C'est le message qu'a voulu faire passer le service territorial de la jeunesse et des sports ce vendredi 2 octobre en organisant ce premier forum des métiers de la mer!



Sofia Folautanoa •

©wallisfutuna

Un forum des métiers de la mer, c'est une première sur le territoire et pourtant cela sonne comme évidence. Une initiative du service territorial de la jeunesse et des sports...Une vingtaine de vocations potentielles pour les nombreux lycéens présents au falepule'aga de hihifo. L'occasion d'échanger entre jeunes et professionnels de l'océan, puisque cela ne se limite pas seulement à la pêche, mais il y a d'autres métiers. A l'issue de cette journée, certains auront peut-être décidé de faire dans l'un des métiers propoposés. Mirna Kilama et Lafaela LIUFAU