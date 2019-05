Première journée catéchétique des écoles avec Monseigneur Sionepoe à Wallis

"L'un des plus grands accomplissements pour un homme est d'éduquer un enfant. Quand il lui apprend à devenir un adulte responsable, avec un esprit et un coeur utiles à la construction d'une société et d'une église plus justes."

"Par lui, avec lui et en lui" : l'enseignement religieux à travers le Christ

"L'exemple du Christ doit enrichir vos vies. Pour les enseignants surtout, il faut pouvoir s'inspirer de la vie du Christ quand il s'agit d'inculquer la foi en classe"

Toutes les écoles de Wallis étaient en fête ce mercredi 29 mai. Tous les élèves et leurs parents ont été invités à rejoindre le corps enseignant à Lausikula, dans le sud de Wallis, le temps d'une journée catéchétique. C'est le premier rassemblement qu'anime Monseigneur Susitino Sionepoe en tant qu'évêque du diocèse de Wallis et Futuna. Une première aussi pour Père Kapeliele Katoa, le nouveau vicaire général, accompagné des pères Falelavaki et père Fotutata également directeur de l'enseignement catholique.Une messe d'ouverture célébrée par l'évêque a permis à l'assistance de profiter des magnifiques chants interprétés par les écoliers de Tepa. Au seuil de ce premier rassemblement de l'année, l'évêque a de nombreuses fois mis en avant le travail de l'enseignant :Ce rendez-vous qui a lieu 3 fois dans l'année, est pour les instituteurs l'occasion d'échanger, et renforcer leur mission d'enseignement catholique notamment à travers l'instruction religieuse dans le programme scolaire.Pour Monseigneur Sionepoe, l'instruction religieuse à l'école est une vocation. Dans un territoire où le premier degré de l'enseignement est régi par l'église catholique, cela peut sembler évident, or ce n'est pas le cas. Il est important de régulièrement faire le point sur la méthode et sur la motivation de l'enseignant. Lors de son sacerdoce, Mgr Sionepoe a choisi pour devise "Par lui avec lui et en lui", un leitmotiv qui convient aussi au domaine de l'éducation :



Pour mieux illustrer son message, l'évêque a utilisé un tableau qui reflète l'église de Dieu portées par des mains et entourée par des branches de kava, symbole de la coutume.

Pour lui, la culture wallisienne et futunienne reste le socle de l'église sur le fenua. Ainsi, il invite les enseignants à prendre exemple sur St Pierre Chanel, celui qui n'a pas craint de proclamer l'évangile dans des îles où celle-ci était encore inconnue.