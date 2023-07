Première poignée de main des 2 rois de Wallis

Ce jeudi 29 juin, la paroisse de Hihifo au nord de Wallis célébrait ses saints patrons, Pierre et Paul. Une fête paroissiale, marquée par la première rencontre des 2 Rois de Wallis.

Wallis et Futuna La Première •

C’est un événement symbolique qui a marqué la fête de Saint Pierre et Saint Paul au nord de Wallis. Lavelua Takumasiva et Lavelua Ma’utamakia se sont serrés la main à la sortie de la messe. Un geste fort en ces temps de potentielle réconciliation entre les deux chefferies de Wallis. Cette poignée de main était brève et inattendue.

Reportage de Sofia Hoatau et Lotana Moefana