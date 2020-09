Première visite du nouveau secrétaire général du vice-rectorat à Futuna

Le nouveau secrétaire général au Vice Rectorat Napole Polutele est en mission à Futuna. Au programme, rencontre avec les chefferies, visites et état des lieux des chantiers en cours dans les établissements de l'île. Ce jeudi, la visite de terrain a commencé au Royaume de Alo.





Malia Fatima Pagatele, Tuliano Talomafaia •

Après sa prise de fonction le 1er septembre, Napole Polutele, Secrétaire Général au Vice rectorat du territoire s'est rendu à Futuna dès le lendemain, accompagné de son prédécesseur et du service des constructions scolaires. Au programme, présentation officielle aux autorités coutumières, mais il s'agissait avant tout de faire un état des lieux des chantiers en cours dans les établissements scolaires de l'île. Une mission très attendue par les personnels enseignants et encadrants. Malia Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia ont suivi les premières visites ce jeudi matin au royaume de Alo.