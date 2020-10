Premières communions : les familles se préparent à Wallis et Futuna

Les premières communions auront lieu le dimanche 18 otobre. Dans la religion catholique ce sacrement est très important dans la vie d'un enfant. Les familles se préparent pendant des années surtout quand c'est le premier né de la famille.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

La période des premières communions a commencé à Wallis et Futuna. Dans la religion, ce sacrement est très important dans la vie d'un enfant. Lorsqu'il s'agit du premier né de la famille, les préparatifs sont beaucoup plus importants, tradition du Fenua. Pour l'occasion, certains se préparent bien à l'avance et les proches n'hésitent à se déplacer même ceux vivant hors du territoire. Ce weekend, les familles proches des futurs communiants ont commencé à apporter les dons (cochons, nattes traditionnelles, tapa géant et nourriture). Les foyers des futurs communiants se préparent quant à eux à recevoir toutes les familles. Le reportage de Ana Vakalepu et Mélodie Sione.