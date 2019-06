La prochaine enquête sur le budget des familles à Wallis et Futuna se fera avec des tablettes connectées

Jean-Paul Goepfert est le "boss" du service territorial de la Statistique: "Pour notre Enquête Budget Famille seulement 10 Tablettes seront nécessaires. Les enquêteurs qui ont suivi une formation d’une semaine avec Gestionnaire de données venu de la Communauté Pacifique Sud se répartiront les 1008 foyers tirés au sort. Les questionnaires sont déjà prêts, il ne reste plus qu’à obtenir l’aval des familles choisies. L’enquête est bien sûr anonyme, et les données collectées sécurisées sur des serveurs."

Les enquêtes et recensements formule 2.0 arrivent à Wallis. Des tablettes connectées via le réseau 4G, permettront aux futurs enquêteurs de rentrer quasiment en temps réel les données des entretiens. Une méthode qui a déjà fait ses preuves aux Kiribati et plus récemment aux îles Fidji. Lors du dernier recensement de 2017, 5000 tablettes connectées comme celles-ci ont servies et ont permises de réalisées des économies.Rien que l’impression des questionnaires aurait coûté un million de franc pacifique ( environ 8 400 euros), les tablettes ont été achetées pour la somme de 400 mille francs. Elles ont été testées partout sur les deux îles, la couverture 4G des zones concernées par l’enquête est totale. L’Enquête Budget Famille version 2019 devrait démarrer dès le mois de septembre 2019.