Promouvoir les langues wallisiennes et futuniennes, la mission de l'académie des langues de Wallis et Futuna

Les académiciens de Futuna se réunissent ces dernières semaines deux jours par semaine, l'objectif traduire des textes en futunien envoyés par les différents services.

Depuis la mise en place de l'académie des langues de Wallis et Futuna, les académiciens traduisent dans les langues vernaculaires différents textes envoyés par les différents services du territoire. Depuis le mois d'août, les académiciens de Futuna s'activent à la traductiion de la stratégie de la culture et du patrimoine, un texte envoyé par le service des affaires culturelles pour l'assemblée terrioriale. Un travail très difficile car il faut trouver les termes adéquats dans les langues locales pour qu'ils correspondent aux termes en français.Le reportage de Ginette Keletolona et Tuliano Talomafaia.La mission de l'académie ne s'arrête pas là, elle a commencé à traduire également des ouvrages en langues locales pour l'éducation des enfants.Les explications de Soraya Iva, chargée de mission à l'antenne de l'académie des langues à Futuna, elle est interrogée par Malia Fatima Pagatele.