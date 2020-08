Quel avenir pour l'ATESS déficitaire de plus de 20 millions XPF?

La situation des anciens employés de l'ATESS préoccupe les élus du territoire. L'association territoriale pour l'emploi sportif et socio-éducatif enchaine les licenciements économiques à la suite d'une situation financière désastreuse

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Depuis 2 semaines, la situation de l'ATESS (association territoriale pour l'emploi social et sportif) est au coeur de plusieurs réunions entre le président de l'assemblée territoriale Atoloto Kolokilagi, la présidente de la commission de la jeunesse et des sports avec les responsables de l'association.L'objectif est de discuter d'un avenir possible pour les employés qui ont été licenciés et surtout tenter de comprendre le gouffre financier qui subsiste depuis plusieurs années. L'association est déficitaire de plus de 20 millions de francs.es explications dans le reportage de Lafaela Liufau.