Qui était Musumusu, l'assassin de saint Pierre Chanel ?

Novembre 1837, Père Chanel prêtre catholique débarque à Futuna pour une mission d'évangélisation. 3 ans passent ... Et déjà des conversions grâce à lui.

Le roi Niuliki sent son autorité diminuer. L'idée de supprimer le curé naît, au lieu-dit Lolomilo, lieu du complot. L'assassinat est commandité secrètement.

Le plan de l'assassinat du Père Chanel est élaboré. Ce dernier à l'époque soignait aussi les malades et les blessés. Musumusu devait prétendre avoir besoin de pansements. Ses compères avaient confiance en lui, lui le guerrier étroitement lié au roi Niuliki.

Le 28 avril 1841, Père Chanel battu, meurt d'un coup d'herminette porté par Musumusu. Mais sa mort n'a pas l'effet attendu, elle provoque au contraire le début de la conversion à la religion catholique des futuniens, Musumusu y compris. Ce dernier est baptisé en 1842 du prénom Maulisio. Pour se repentir de son acte, il se dévoue à la mission catholique et part à Wallis pour aider dans la construction de la première église du diocèse, aujourd'hui église de saint Joseph à Mua dans le Sud.

On raconte que Musumusu taillait la pierre du matin jusqu'au soir. Quand on lui apportait le umu pour le déjeûner, il n'y prêtait guère attention, il semblait ne jamais manger. Puis un jour, pour le tester, un des hommes pris son umu et le mangea, mais rien à faire, Musumusu s'en moquait. Les vieux disaient que c'était parce qu'il culpabilisait vraiment du meurtre qu'il a commis, et que c'était ainsi qu'il se repentissait.