Rapatriement des résidents de Wallis et Futuna en Nouvelle-Calédonie : A quel prix?

Près de 250 résidents de Wallis et Futuna bloqués à l'extérieur ont déjà été rapatriés par avion et bateau. Mais rentrer a un coût, plusieurs tarifs même. Qui paye la facture?

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Depuis le 07 mai, près de 250 résidents de Wallis et Futuna ont déjà été rapatriés au Fenua par avion et par le bateau Le Lapérouse. La plupart était bloquée en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs d'entre eux s'interrogent sur le coût de leur billet de retour. Incompréhension pour certains car ils ont même été obligés de payer un surplus. Selon les informations recueillies par notre équipe, pour le rapatriement des résidents bloqués en Nouvelle-Calédonie, l'état et la compagnie Aircalin ont passé un accord sous la forme d'une "délégation de service public pour les mois de mai et juin, et les prix des billets de rapatriement sont établis selon les tarifs de l'année dernière à la même période.Le reportage de Lafaela Liufau et Lagimaina Hoatau