Rassemblement religieux pour marquer la fête de l'assomption Futuna

Les groupes religieux et les chorales de la paroisse de Alo à Futuna se sont rassemblés ce weekend au sanctuaire de Saint Pierre Chanel à Poi pour marquer la fête de l'assomption.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Pour marquer la fête de l'assomption de Marie, une journée de prière, louange et médidation a été organisée au sanctuaire de Saint Pierre Chanel à Poi, une première dans la paroisse de Alo. Une initiative du curé et du comité liturgique de la paroisse. L'objectif était de permettre à tous les fidèles de louer le seigneur. au travers de chants et prières.Beaucoup de fidèles se sont déplacés pour l'occasion, du village de Taoa jusqu'à la point Vele.Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia.