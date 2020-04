Religion: applications des mesures de précautions contre le Covid-19 en cette semaine sainte

Même sans cas de coronavirus, l'église de Wallis et Futuna doit s'adapter aux mesures de distanciation imposées par le Vatican en pleine semaine sainte. Certains rites emblématiques de cette semaine de Pâques, comme le lavement des pieds ou l'adoration de la croix n'auront pas lieu cette année.

Ce jeudi de la semaine sainte donne le coup d'envoi du Triduum Pascal. Trois célébrations religieuses avant Pâques sont marquées par des rites hautement symboliques. Le lavement des pieds perpétué lors de la cérémonie du jeudi saint ou l'adoration de la croix effectuée le vendredi saint après la passion du christ.A cause de la crise sanitaire mondiale de coronavirus, et bien qu'il n'y a encore aucun cas de covid-19 à ce jour sur le territoire, l'église impose cette année le respect des gestes barrières.Le reportage de Mirna Kilama et Leone Vaitanoa.