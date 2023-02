Rentrée 2023 : Baisse des effectifs et nouveau dispositif d'enseignement dans certaines écoles

Un retour aux bancs de l'école sans encombre pour cette rentrée scolaire 2023 qui a eu lieu sur le territoire, le lundi 13 février 2023. Plus de 2700 élèves ont effectués leur rentrée, un chiffre en baisse contrairement à l'an dernier.

Pour cette rentrée 2023, c'est plus de 2700 élèves d'après les premiers chiffres communiqués qui ont fait leur rentrée dans le premier et second degré à Wallis-et-Futuna. Un chiffre en baisse contrairement à l'an dernier dû à un taux de natalité qui va en diminuant mais également à l'exode du territoire qui s'augmente.

Selon les écoles, l'effectif varie mais néanmoins reste faible. Pour cette année seulement 1364 élèves inscrits au premier degré contre 1447 en 2022.

Mme Regine Vigier, vice recteur de Wallis-et-Futuna a d'ailleurs tenu à s'exprimer concernant la ligne directive du second degré pour cette nouvelle année. Propos recueillis par L. Moefana et C. Sivatte

La rentrée scolaire, c’est traditionnellement un moment important pour tous les élèves, pour leurs parents et familles, mais aussi pour toutes les équipes éducatives, pour tous les acteurs et les nombreux partenaires de l’Éducation nationale.

La tournée du corps éducatifs

Et comme chaque année, la rectrice, le directeur de l'enseignement catholique, le président de la commission de l'enseignement et le secrétaire générale se sont rendus dans plusieurs établissements scolaire à Wallis et Futuna.

À Wallis, c’est au collège de Finemui et à l’école de Malaetoli que la délégation des personnalités du territoire se sont rendu lundi 13 février pour la visite officielle de rentrée scolaire.

La visite a été conduite par Monsieur Marc Coutel, Secrétaire général du Préfet, Madame Régine Vigier, vice-rectrice des îles Wallis et Futuna, Emeni Simete, Directeur de l’enseignement catholique, Monsieur Rony Tauhavili, Président de la commission de l’enseignement et les deux inspecteurs du premier et second degré du vice-rectorat Monsieur Marc Kiffer et Jean Borel.

Et à Futuna, Monsieur Préfet, Hervé JONATHAN, Administrateur Supérieur du Territoire, a tenu à marquer de sa présence ce moment important. Il s’est rendu dans tous les établissements de Futuna, accompagné par Madame Régine VIGIER, Vice-rectrice des îles Wallis et Futuna et Monsieur Francis Izquierdo, Délégué du Préfet à Futuna.

Les ministres coutumiers chargés de l’Éducation, les élus, le directeur adjoint de l’enseignement catholique ont été associés à cette visite.

"A l'occasion de ces visites et échanges, la vice-rectrice a rappelé les axes prioritaires de l’Éducation qui s’inscrivent dans la politique menée par notre ministère de tutelle et son adaptation aux particularités locales, afin de répondre aux besoins des écoliers, collégiens et lycéens du territoire. Elle a souligné l’engagement de chacun au service de la réussite des élèves et de la promotion des jeunes et du territoire. Une visite fort appréciée par toute la communauté éducative, sensible à l’attention et à l’intérêt portés par l’Administrateur Supérieur, qui à cette occasion a affirmé son attachement et son engagement au service des valeurs de l’Éducation que représente la Vice-rectrice. Une occasion pour les forces vives du territoire de souhaiter aux élèves et à leurs enseignants une bonne année scolaire 2023." Extrait du communiqué du vice rectorat de Wallis et Futuna.

Classes à doubles niveaux

Une baisse d'effectif évoqué un peu plus haut, qui contraint les services compétents d'adapter certaines classes. C'est le cas pour deux écoles primaires Mala'efoou et Liku sur Wallis, qui ont démarré cette nouvelle année avec des classes à doubles niveaux. Nous sommes allés découvrir la classe d'Anita composée de 19 élèves de petite et grandes sections. Déjà pas facile d'avoir une classe à gérer alors deux !

Le double niveau demande une organisation conséquente pour l'enseignante qui voit ce nouveau système comme un défi pédagogique mais également une chance pour ses élèves. Anita prépare ses cours de manière à rendre les plus grands plus responsables en préparant certains ateliers en groupe ce qui permet de mélanger les deux niveaux mais également de permettre aux plus petits d'acquérir un petit peu plus vite une certaine autonomie.

Je profite de la sieste des touts petits pour vraiment prendre le temps avec les plus grands Anita, institutrice wf la 1ere

Une rentrée scolaire qui s'est déroulée sans encombre, à présent on ne peut que leur souhaiter une belle année scolaire.