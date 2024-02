Rentrée scolaire à Wallis et Futuna : les effectifs toujours en baisse

La tendance mondiale continue aussi de se confirmer à Wallis et Futuna. Dans le 1er degré, le nombre d'élève inscrit est passé de 1412 à 1350 environ cette année, soit une baisse de 4.4 %.

H.Tahiata •

La rentrée scolaire à Wallis et Futuna s’est déroulée sans encombre ce lundi 12 février.

1 308 élèves dans le secondaire et 1350 dans le 1er degré ont repris le chemin de l’école.

Cette année encore les effectifs sont en baisse sur l’ensemble du territoire

Une tendance observée depuis une dizaine d’années et qui s’explique en partie par l’exode des familles wallisiennes et futuniennes en Nouvelle Calédonie et en France Hexagonale.

À l'école primaire de Sausau à Futuna, le nombre d'élève s'élève à 126 cette année contre 135 l'année précédente. Mais malgré cette baisse d'effectif, la rentrée scolaire est toujours un moment spéciale, avec ses larmes et ses joies des retrouvailles.

Reportage de Fatim Fagatele et Tuliano Talomafaia à l’école primaire de Sausau à Futuna :

©Wallis

Malgré la baisse des effectifs, les moyens alloués à l'enseignement primaire à Wallis et Futuna augmentent, à la grande satisfaction de Emeni Simete, directeur de l'Enseignement Catholique.