Reprise du travail pour le personnel enseignant de Wallis et Futuna

Après six semaines de confinement, les enseignants de Wallis et Futuna font leur rentrée ce lundi 26 avril. La décision a été prise par le COMIS le vendredi 23 avril afin de préparer la rentrée des élèves après le confinement.

Fatima Maniulua •

Le vendredi 23 avril 2021, le COMIS a annoncé la suite du déconfinement progressif de Wallis et Futuna. Certains secteurs d'activités reprennent le service ce lundi 26 avril. C'est le cas de l'enseignement. Tous les personnels du premier et second degré font leur rentrée ce lundi afin de préparer la reprise des cours pour les élèves dès la fin du confinement. En fin de semaine dernière, le personnel a effectué des tests de dépistage covid avant cette reprise. Led explications de Emeni Simete, directeur de l'enseignement catholique.