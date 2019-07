Rugby : le XV du Pacifique en pèlerinage à Cuet

LE XV DU PACIFIQUE EN PELERINAGE A CUET

Le XV du Pacifique était en tournée dans l'Ain et en Bourgogne pendant trois jours dans kle cadre des journées des armées. Un déplacement qui ne passe jamais inapercu. Le XV a joué contre une sélection de Bourgogne. Mais le plus important pour tous ces hommes était le pèlerinage à Cuet. Cuet qui tient une place importante dans le coeur des joueurs de rugby originaires de Wallis et Futuna. C'est la patrie de Saint-Pierre Chanel le martyre du Pacifique.Eric Cintas, Jean Yves Pautrat et Nicolas Dalban les ont suivis: