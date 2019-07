SAKOPO TOKOTUU LE PREMIER PROVISEUR DE WALLIS ET FUTUNA

Il sera le premier wallisien futunien à occuper le poste de proviseur en France. Sakopo Tokotuu écrit une page nouvelle dans l'histoire de l'enseignement de Wallis et Futuna. Il est désormais nommé proviseur au lycée professionnel de Nantes à partir de la prochaine rentrée scolaire 2019. L'enfant du pays quitte son établissement d'origine pour de nouvelles responsabilités, Sakopo part le cœur léger car il laisse derrière lui un lycée en voie de développement. Le collège et le lycée agricole de Vaimoana à Wallis l'ont remercié et lui ont dit au revoir en chantant.