Sanele Tafili, maréchal du logis-chef de la brigade de gendarmerie de Wallis et Futuna

Un parcours hors pair, Sanele Tafili, maréchal du logis chef, c'est l'équivalent du sergent chef pour l'armée est actuellement en poste à la brigade de gendarmerie de Wallis et futuna. Plusieurs fois félicité lors d'opérations extérieures, il a également reçu la médaille de la gendarmerie.





On l'appelle pépé, il est maréchal du logis-chef à la brigade de gendarmerie de Wallis depuis près de deux ans maintenant. Sanele Tafili a reçu plus d'une dizaine de félicitations, il s'est démarqué en Nouvelle-Calédonie et en France métropolitaine sur le terrain car ce futunien a choisi l'intervention comme spécialité. Une spécialité qui lui a valu la médaille de la gendarmerie et surtout il a été suivi par des grands médias nationaux lors de son passage à la brigade de Méru. Son portrait à découvrir dans ce reportage de Mirna Kilama et Jean-François Puakavase.