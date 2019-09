Santé : l'importance d'un petit déjeuner sain et équilibré pour les jeunes de Wallis

Une alimentation saine et équilibrée pour lutter contre l'obésité et les maladies non-transmissibles comme le diabète ou le cholestérole:

PTIT DEJEUNER EQUILIBRE AU LYCEE DE WALLIS ET FUTUNA

Le constat est inquiétant. 65% des jeunes au lycée de Wallis sont en surpoids. Le personnel enseignant, la santé scolaire et les autorités du territoire ont décidé d'agir depuis des années. Les actions mises en place sont de plus en plus fréquentes et dirigées vers les jeunes. Dès le plus jeune âge il faut éduquer et sensibiliser à une bonne hygiène alimentaire.Un petit-déjeuner bien équilibré doit idéalement être composé d'une source de calcium (produits laitiers), de fibres (comme le pain et les biscottes par exemple) et d'une source importante de vitamines et de sels minéraux, comme un fruit frais et d'une boisson chaude.