Le Saviez-vous ? où trouvez votre généalogie ?

Et si vous descendiez d’une grande lignée de guerrier ? Qui étaient vos ancêtres ? Si ces questions vous intéressent alors ce " Le Saviez-Vous ?" est pour vous.Il existe un bureau au service culturel à Hakahaka dans le centre de Wallis qui s'occupe de la généalogie. Tout est numérisé. Les agents travaillent sur les documents originaux de l'évêché de Lano. Des documents originaux précieusement gardés par les religieux. A l'époque, seuls les prêtres savaient lire et écrire. Ils tenaient des naissances et des filiations.