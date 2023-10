Semaine bleue : Futuna, une population de plus en plus vieillissante

"Vieillir ensemble, une chance à cultiver", c’est le thème de la semaine bleue qui démarre sur Futuna. Une action d’entraide a été mise en place sur l'île sœur.

Coup d’envoi de la semaine bleue au royaume de Alo à Futuna ! Une semaine consacrée aux personnes âgées, durant laquelle les jeunes leur distribuent des cadeaux, essentiellement des produits dze première nécessité. Cette année il va falloir faire une mise à jour de la liste car la population vieillit de plus en plus. Le reportage de Mali Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia.