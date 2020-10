Sensibilisation des jeunes de Wallis et Futuna à la protection de la mer

En marge des "Vendredis de la pêche durable" prévus en Novembre 2020, plusieurs activités ont démarré à Wallis et Futuna fin septembre pour promouvoir l'univers marin. Au programme : sensibilisation des écoliers et forum des métiers de la mer.

Stéphanie VILI •

13, 20 et 27 novembre 2020

Le territoire de Wallis et Futuna se mobilise pour la protection des océans. En amont des "Vendredis de la pêche durable" les, différents rendez-vous sont proposés à la population pour les sensibiliser à la cause.Les services du Territoire s'associent au programme européen "Protège" et à la chambre de de commerce locale (CCIMA) pour mieux faire passer le message. Ils ont donc ciblé la jeunesse dès la fin du mois de septembre à travers des ateliers et des forums spécifiques.Vendredi 02 octobre, une journée de découverte des métiers de la mer est prévue au falepule'aga de Hihifo à Vaitupu :

Sensibiliser dès le plus jeune âge à la pêche durable

©wallisfutuna

Si les programmes scolaires attachent de plus en plus d'importance à la protection de la mer, une grande quantité d'informations reste méconue du public.Des méthodes de pêche durable aux comportements à adopter pour être en phase avec l'univers marin, tout ou presque est à revoir sur le fenua.Mercredi 30 septembre, une classe de CM2 a été invitée à une journée découverte sur la baie de Gahi. Sur place, des agents du service de la pêche leur ont donné toutes les clés pour mieux comprendre et protèger leur lagon. Pour le côté ludique et pratique, une séance de rame est venue parachever leur formation.Découverte dans ce reportage de Marie-Jo ILOAI et Mélodie SIONE :