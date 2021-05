Simulation de la reprise des cours dans le primaire à Wallis

Wallis et Futuna la 1ère •

Un exercice particulier s’est déroulé ce mercredi matin 12 avril à l’école de Mala’etoli dans le Sud de Wallis. Il s’agissait d’une simulation de l’application du protocole sanitaire dans le primaire. L'école de Mala'etoli a été choisie car c'est le seul établissement scolaire du premier degré à Wallis équipé d'une cantine. Les autorités invitées et les directeurs d’écoles ont joué le rôle des élèves.La simulation doit permettre de réajuster ce qui n’a pas marché et ce avant la rentrée scolaire annoncée pour le 25 mai. L’exercice a commencé avec un peu de retard mais au final toutes les étapes du parcours jusqu’au moment du déjeuner ont été présentées et observées par tous.