Soixantième anniversaire du statut de territoire français d'outre-mer de Wallis et Futuna

Wallis et Futuna commémore ce 29 juillet 2021 les 60 ans de son statut de territoire français d'outre-mer. Les festivités ont commencé ce matin avec une messe en la cathédrale de Mata'Utu suivi de la cérémonie du lever des couleurs au mala'e Sagato Soane.

Fatima Maniulua •

29 juillet 2021, une date importante pour les îles de Wallis et Futuna. Ils commémorent le soixantième anniversaire de leur statut de territoire français d'outre-mer. A Wallis, les festivités sont organisées au Mala'e Sagato Soane et à Fitugamamahi dans le Nord. A Mata'utu la journée a commencé par la cérémonie religieuse à la cathédrale, suivie du lever des couleurs devant le Palais royal. Revivez le direct du lever des couleurs et les discours du Ulu'imonua et du secrétaire général avec Malia Laufilitoga et Jean-François Puakavase.