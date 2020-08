Solidarité : plus de 2 millions de francs récoltés par l'école de Mata'utu à Wallis lors d'une tombola

La solidarité n'est pas un mythe à Wallis et Futuna. Elle a permis de récolter plus de 2 millions de francs pour payer de nouveaux uniformes aux enfants de l'école de Mata 'Utu. Ces actions de levées de fonds mobilisent toujours la population dans un esprit d'entraide qui garantit le lien social.

Fatima Maniulua •

©Falemaa Kaikilekofe

©wallisfutuna

Quand la solidarité légendaire des wallisiens et futuniens vient au service de projets scolaires, cela permet de récolter beaucoup d'argent. L'école de Mata'Utu a récolté plus de 2 millions 600 000 francs pour payer de nouveaux uniformes aux écoliers. Pour financer ce projet, les parents d'élèves ont réalisé une tombola le samedi 08 août.Un élan du coeur qui en dit long sur le lien social et les valeurs d'entraide de la population de l'archipel. Le reportage de Ana Vakalepu et Leone Vaitanoa.