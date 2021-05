Sonia Polutele étudiante, bénévole dans le centre de vaccination de la mairie du 18e arrondissement à Paris

Aider dans les centres de vaccination en Métropole, c'était la mission de Sonia Polutele pendant six semaines. Etudiante en master 2 Management et Administration Publique, elle a apporté son aide aux équipes médicaux dans l'accueil de la population.

Fatima Maniulua •

Sonia Polutele, originaire de sud de Wallis vit actuellement dans la ville de Fontainebleau au sud-est de Paris. Elle est actuellement en master 2 management et administration publique. Agée de 22 ans, elle jongle entre l'IPAG (Institut de Préparation à l'Administration Générale) de Poitiers et le CFA (Centre de Formation Agréée) à Paris. Pendant 6 semaines, cette jeune étudiante wallisienne était bénévole dans le centre de vaccination de la mairie du 18e arrondissement à Paris. Il s'agissait d'aider les étudiants en médecine mobillisés dans les centres de vaccination. Sa mission consistait à accueillir la population.

Sonia Polutele

Le centre de vaccination à la mairie du 18e arrondissement est un grand centre. Il accueille par jour plus de 1 000 personnes, le rythme de travail était donc intense pour cette jeune étudiante. Pendant six semaines, Sonia travaillait les trois premiers jours de la semaine au centre de vaccination ensuite, elle suivait ses cours pendant deux jours. Les centres étaient d'abord ouverts aux personnes de plus de 60 ans, depuis quelques semaines, les plus de 18 ans peuvent se vacciner et même à partir de 16 ans. Sonia fera sa première dose du vaccin Pfizer BioNTech ce samedi pour nous.

Sonia Polutele

Une expérience riche sur le plan personnel. Sonia n'hésitera pas à renouveler son expérience si l'occaion se représente.