Sport: 3ème compétition d'athlétisme à Kafika

Le ciel couvert et la pluie n’ont pas empêché la tenue de la 3ème compétition d’athlétisme de l’année au stade de Kafika. Plus d’une cinquantaine de jeunes se sont affrontés ce samedi 13 juin 2020.



Telesia Vaivaikava •

Objectif: maintenir l'émulation des jeunes pour la discipline • ©Seilala Vili

Vakatai Likuvalu, entraîneur du club Kafika

Le club Kafika organise pour la 3ème fois cette année sa compétition d’athlétisme destinée aux jeunes de 9 à 16 ans.Pendant cette période de crise Covid-19 où les compétitions régionales et extérieures sont annulées, le club souhaite par cette demi-journée maintenir l’émulation autour de la discipline mais aussi encourager aux quêtes de performances.Cette 3ème compétition de l’année s’organise en deux demi-journées, vendredi après-midi et ce samedi matin.Quelques changements ont été opérés par le club pour permettre aux jeunes de s’adapter et de se remotiver.Vakatai Likuvalu, entraineur du club kafika :La dernière compétition organisée par le club s’est déroulée le 23 mai dernier, dans le calendrier la 4ème serait prévue pour fin juillet prochain.Mais un challenge, uniquement réservé aux adhérents des écoles d’athlétisme et leurs parents, est prévu le vendredi 19 juin prochain au stade de Kafika.