Sports nautiques: Une compétition inter-écoles pour terminer l'année scolaire

5 écoles sur 8 de Wallis se sont réunies ce mercredi 08 décembre sur le site Vakala à Liku pour une compétition nautique. Au programme, diverses activités nautiques pour sensibiliser la jeunesse au milieu marin.

Lotana Moefana •

Bonne ambiance ce mercredi 08 décembre sur le site Vakala au village de Liku dans le district centre de Wallis. Les élèves des classes CM2 de 5 écoles de l'ile se sont retrouvés pour une matinée sportive. Au programme : voile, natation, rame.....diverses activités nautiques. Une rencontre organisée par l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL) et le service territorial de la jeunesse et des sports. Objectif : faire découvrir et sensbiliser la jeunesse au milieu marin. Retour sur cette matinée sportive dans ce reportage de Paula Semoa et Mélodie Sione