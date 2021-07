Statut 1961 : Des générations de la division face à l'histoire

A l'occasion des 60 ans du statut de 1961, notre équipe a tendu le micro à deux jeunes ambassadeurs d'une génération un peu particulière. La génération de la division. Lolesio Matavalu et Ozias Hiva ont entre 18 et 21 ans aujourd'hui et n'ont pas connu l'unité coutumière.

Sofia Folautanoa •

Le 29 juillet prochain, le territoire fête les 60 du statut de 1961. Une date importante dans l'histoire de Wallis et Futuna. Lafaela Liufau, Lagimaina Hoatau et Jean-François Puakavase ont reccueilli les réactions de 2 jeunes ambassadeurs d'une génération un peu particulière. La génération de la division. Lolesio Matavalu et Ozias Hiva ont entre 18 et 21 ans aujourd'hui et n'ont pas connu l'unité coutumière. Comment le vivent t'ils ? Face aux deux versions de l'histoire comment s'y retrouver quand cette même Histoire n'est enseignée nulle part ? Reportage :

