Toga Morel, diplômée à 12 ans

Diplômée du brevet des collèges à 12 ans, Toga Morel aurait dû être en 5ème ! Après être passée directement du CM1 au collège, la jeune prodige termine l’année avec la mention très bien au brevet.

En plus d'être la plus jeune diplômée du brevet des collèges cette année, Toga Morel a obtenu son diplôme avec la mention Très bien. La jeune prodige est seulement âgée de 12 ans et elle est déjà en 3e. Elle aurait dû être en classe de 5e mais elle passée directement de la classe de CM1 au collège. Un excellent parcours jusqu'à maintenant, Toga ne collectionne que les Félicitations. A la rentrée 2022, elle sera la plus jeune élève du lycée d'Etat de Wallis et Futuna en intégrant la classe de seconde générale. Le reportage de Seilala Vili et Lafaela Liufau.