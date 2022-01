Un fale traditionnel pour la rentrée au lycée professionnel agricole de Vaimoana

Plus que trois semaines avant la rentrée scolaire 2022. En attendant, des travaux sont en cours dans le lycée professionnel agricole de Vaimoana. La construction d'un fale traditionnel financée par le ministère de l'agriculteur à plus de deux millions de francs pacifique.

Fatima Maniulua •

A trois semaines de rentrée scolaire 2022, des travaux sont en cours dans le lycée professionnel de Vaimoana à Lavegahau dans le Sud de Wallis. Il s'agit de la construction d'un fale traditionnel pour les élèves, avec la collaboration du village de Lavegahau. Les travaux sont financés par le ministère de l'agriculture à plus de deux millions de francs pacifique. Ce fale servira de zone de repos, et ce sera aussi un lieu de travail pour les élèves sur l'approche artistique et culturel. Le reportage de Sofia Hoatau et Lafaela Liufau.