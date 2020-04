Une aide financière pour les salariés de Wallis et Futuna touchés par la crise liée au Covid-19

Une bonne nouvelle pour les salariés touchés la crise économique liée au COVID-19, les élus ont voté une aide financière de 66 000 Francs CFP soit plus de 500 euros.





Fatima Maniulua •

66 000 Francs CFP soit plus de 500 euros, c'est le montant de l'aide financière votée par l'assemblée territoriale pour les salariés touchés par la crise liée au Covid-19.Dans un territoire où le système de chômage n'existe pas, cette aide tombe à point. Et même s'il s'agit d'un dispositif ponctuel, les élus l'ont baptisé car il pourrait bien servir sur le long terme. L'aide s'appelle "L'activité partielle". Les critères et les modalités dans le reportage de Lotana Moefana.