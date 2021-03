Une centaine de foyers à Futuna privées de TNT et de Manuia

La réception de la TNT et de la téléphonie mobile est très mauvaise voire inexistante dans certains secteurs ou villages de Futuna. Plus d'une centaines d'habitations sont touchés.

Sofia Folautanoa •

Les zones d'ombres de la TNT et du réseau mobile Manuia, il y en a encore à Futuna. Et pour cause son relief. La végétation empêche une couverture totale de l'île même si des pylones sont déjà implantés sur les hauteurs. Mais cela ne résout pas le problème de signal. Cette situation dure depuis plusieurs années. En l'absence de ces moyens de communication et d'information, certains n'ont pas le choix que d'écouter la radio, d'autres se tournent vers un abonnement canal+. Reportage de Fatima Pagatele et Tamolevai Maituku.