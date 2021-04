Une nouvelle gamme de pièces de monnaie à partir du 1er septembre à Wallis et Futuna

Sofia Folautanoa •

A partir du 1er septembre, les nouvelles pièces de monnaie vont être mise en circulation sur le territoire. La gamme actuelle a plus de 40 ans. Ces pièces sont encombrantes et lourdes et utilisent beaucoup de métal ce qui a un impact négatif sur l’environnement. Les pièces de 1 et 2 francs vont bientôt disparaître et la nouveauté, il y aura bien une pièce de 200 francs. Avec l'entrée de cette nouvelle gamme, la règle de l'arrondi va s'appliquer pour les paiements en espèces. Les précisions de Véronique de Raulin, Directrice de l'agence IEOM de Wallis et Futuna. Elle est interrogée par Vetea Lutui-Tefuka et Lagimaina Hoatau :