Une recrudescence des accidents à Wallis liés à la consommation d'alcool

Ces dernières semaines, la principale cause des admissions au service des urgences de l'agence de santé est la consommation excessive d'alcool. Les professionnels de santé dressent un bilan inquiétant à ce sujet.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Les professionnels de santé de l'hôpital de Sia à Wallis dressent un bilan inquiétant des accidents liés à la consommation excessive d'alcool. Ces dernières semaines, ils constatent que la plupart des admissions au service des urgences, ce sont des personnes qui ont eu des accidents à cause de leur état d'ébriété, comme des fractures, blessures par arme blanche ou encore traumatismes crâniens, la liste est longue.Ces conduites à risque entraînent un surcroît de travail pour le personnel soignant qui doit réduire leur activité pour éviter les pénuries de matériel depuis la suspension des vols entre Wallis et la Nouvelle-Calédonie. Le reportage de Seilala Vili et Lagimaina Hoatau.