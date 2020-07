Une université numérique à Wallis et Futuna

Wallis et Futuna aura très prochainement son université, mais une université numérique! Les bacheliers qui le souhaitent pourront suivre des études supérieures sans quitter le territoire. Wallis et Futuna avait candidaté pour l'appel à projet intitulé Campus Connecté. La candidature a été validée.

Fatima Maniulua •

La candidature de Wallis et Futuna à l'appel à projet Campus connecté a été validée. Un appel à projet lancé par la Caisse des dépôts et consignation. Cette très bonne nouvelle intervient une semaine après l'adoption du projet par les élus lors de la session administrative. Très bientôt, les bacheliers du fenua mais aussi toute personne qui le souhaite pourra reprendre des études supérieures sans quitter leur environnement familial. Les précisions dans ce reportage de Lafaela Liufau et Leone Vaitanoa.Napole Polutele président de la commission de l'enseignement était l'invité du journal télévisé. Il apporte des précisions sur ce dossier et son financement.