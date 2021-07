VAA : La MANATAI cup se prépare à Wallis

La MANATAI cup se profile comme le rendez-vous des sports de la mer ! 7 disciplines sont à l'affiche ainsi que des personnalités , le célèbre véliplanchiste Robert Teriitehau sera de la partie. Ça se passe entre le 14 et 21 août au plan d'eau de Liku.

Sofia Folautanoa •

C'est un événement d'envergure régionale qui se prépare à Wallis. La "Manatai Cup", un challenge prévu sur une semaine, entre le 14 et 21 août prochain. Cette première édition proposera 7 sports nautiques de glisse. Du Kite Surf, à la pirogue traditionnelle à voile en passant par le VAA. Les organisateurs prévoient l'arrivée de plus de 50 personnes de la Nouvelle-Calédonie. C'est sans compter ceux de Futuna et les derniers inscrits. Présentation du projet avec Lagimaina Hoatau et Vetea Lutui-Tefuka :