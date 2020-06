Des vacances sportives à Futuna

Une délégation d'une vingtaine de personnes s'est rendue ce mercredi 10 juin à Futuna. Un club de volley-ball de Wallis (joueuses et accompagnateurs). Les jeunes filles de 9 à 15 ans vont jouer contre leurs homologues futuniennes.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Futuna est l'hôte d'un championnat de volley-ball pendant cette première semaine de vacances timestrielles. Une délégation d'une vingtaine de personnes (joueuses et accompagnateurs) d'un club du Nord de Wallis l'AS HIHIFO s'est rendue sur l'île soeur. Des joueuses de 9 à 15 ans qui vont rencontrer leurs homologues futuniennes.Les premiers matchs débuteront ce jeudi 11 mai et le championnat sera organisé en deux catégories :Les moins de 13 ans et mois de 15 ans.A leur arrivée, ils ont été accueillis par les jeunes joueuses de Futuna.Le reportage de Mélodie Sione et Tamolevai Maituku.