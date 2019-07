[VIDEOS] Célébrations de la Saint-Pierre et Paul à Hihifo, les 2 chefferies de Wallis se sont serrées la main

Saint-Pierre et Paul, la messe a réuni les 2chefferies

Les festivités du côté de la chefferie officielle se Sagato Soane:

SAINTS PATRONS DE HIHIFO LA TRADITION SE PERPETUE

Les festivités du côté de la chefferie du Lavelua Mautamakia Vaima :

HIHIFO LA FETE CELEBREE AUSSI PAR LA CHEFFERIE MAUTAMAKIA

La Saint Pierre et Paul a été fêtée ce samedi 26 juin 2019 dans le nord de Wallis dans la paroisse de Hihifo. Comme chaque année, la messe a débuté la journée. Monseigneur Susitino Sionepoe, dans son homélie a mis en avant la foi sincère. Il parle de "reconnaissance de ses fautes". Un pas de plus, selon lui pour tout meneur vers la réconciliation de son peuple ( Uvea est partagée entre 2 rois depuis 2016). Le message a-t-il été entendu ? En tout cas, les deux camps coutumiers ont joué le jeu. Ils se sont serrés la main pendant la cérémonie.Comme à l'accoutumée, la fête de St Pierre et Paul a réuni des centaines de fidèles à Vaitupu. L'événement haut en couleurs s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur malgré la pluie. Cette année, c'est Sanele Toa de Vailala a eu l'honneur de préparer le kava royal pour le Lavelua Takumasiva Aisake Kanimoa. Anastasia Laguerra et Melodie Uhilamoafa ont suivi les préparatifs de la famille TOA à quelques heures de l'événement.A Fitugamamahi, le faste coutumier a également occupé toute la matinée, au programme kava, partage du katoaga et danse en l'honneur de leur roi Lavelua Mautamakia Vaimua. Le reportage de Leone Vaitanoa et Nicolas Esturgie.