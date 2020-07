Le Ville de Paris de retour à Wallis et Futuna

Parti en décembre dernier pour une opération de maintenance complète et approfondie en Suisse, aujourd'hui le Ville de Paris revient au fenua après 8 mois d'absence.

Sofia Folautanoa •

L’avion est entièrement démonté - ZIMEX AIRCALIN

Les instruments de navigation sont modernisés. En cockpit, la planche de bord avant-après - ZIMEX AIRCALIN

Lionel Adrian - Directeur général délégué d'Aircalin

Itinéraire du Ville de Paris

Après plus de 30 ans de service, c'est la première fois que le Ville de Paris subit une telle opération de maintenance. L'appareil s'est fait une peau neuve. Une nécessité pour pouvoir offrir un meilleur service aux wallisiens et futuniens. L'appareil a donc quitté le territoire en décembre 2019 déstination la Suisse. Le Twin-otter y est resté pendant presque 8 mois dans le hangar de Zimex Aviation. L’opération majeure de la rénovation du Ville de Paris concerne les instruments de navigation. Le cockpit est équipé des toutes dernières technologies. Les très nombreux instruments de bord sont regroupés et concentrés sur trois écrans permettant de gagner en précision et en confort de pilotage.L'opération rétrofit a côuté près de trois millions de dollars US soit plus de 300 millions de francs CFP, financé par le territoire. Cet après-midi, le Ville de Paris est attendu sur le tarmac de Hihifo vers 16h. Une grande réjouissance pour la compagnie qui assure la desserte entre les 2 îles. Lionel Adrian, directeur général délégué d'Aircalin joint au téléphone par Mélodie Sione :Le ville de Paris a quiité la Suisse le 15 juillet dernier. Il a parcourru plus de 21 000 km pour se rendre enfin à Uvea.