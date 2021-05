Visite des établissements du premier degré à Wallis par les autorités avant la reprise des cours

Le Comis, les coutumiers et le directeur de la DEC étaient en visite ce lundi 10 mai dans les établissements du premier degré! Il s'agit de se rendre compte sur place des travaux à réaliser en urgence pour que la rentrée puisse se faire comme prévu le 24 mai prochain.

Identifier les travaux à réaliser en urgence et sur le long terme, c'est l'objectif de la visite effectuée ce lundi 10 mai par les membres du COMIS, le directeur de la DEC et les coutumiers dans les établissements du premier degré de Wallis. Cette visite fait suite aux réunions de préparations de la rentrée scolaire reportée au 25 mai prochain. Pour bien faire respecter les règles sanitaires, les direteurs d'écoles ont demandé l'installation d'au moins deux lavabos par classe pour que les élèves puissent se laver régulièrement les mains. Des installations qui devront se faire pendant ces deux semaines pour que la rentrée puisse se faire comme prévu. Le reportage de Mirna Kilama et Jean-François Puakavase.

L'assemblée territoriale contribuera également à ces préparatifs au niveau par exemple des internats, du transport des boursiers. Les explications de Mireille Laufilitoga présidente de la Commission Permanente, au micro de Mirna Kilama et Jean-François Puakavase.