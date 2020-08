Visite médicale pour les jeunes rugbymen de Wallis et Futuna

Près de 300 jeunes du Fenua ont effectué ce jeudi 20 août leur visite médicale. Un projet de la ligue de rugby du territoire ensemble avec celle de la Nouvelle-Claédonie. Les visites ont été effectuées par un médecin de Nouméa qui se trouve être le président de la ligue de rugby de NC.

Fatima Maniulua •

Un médecin du sport qui est aussi le président de la ligue de rugby de Nouvelle-Calédobnie est sur le territoire depuis ce mercredi 19 août. Il doit examiner près de 300 licenciés du rugby. Cet examen de non contre-indication de la pratique du rugby répond à la difficulté de certains jeunes d'obtenir un certificat médical auprès des médecins du territoire. Pour cela, la ligue de rugby de Wallis et Futuna et celle de Nouvelle-Calédonie ont monté ensemble le projet de faire les visites médicales des jeunes rugbymens du Fenua. Le reportage de Sofia Hoatau, Lafaela Liufau et Leone Vaitanoa.