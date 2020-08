Wallis : 70 enfants de la paroisse de Mua dans le Sud ont reçu le sacrement de la Confirmation

Ce dimanche 30 août, 70 enfants de la paroisse de Mua dans le Sud de Wallis ont reçu le sacrement de la confirmation. Comme la première communion, la confirmation est toute aussi importante à Wallis et Futuna rassemblant familles et amis autour de l'enfant.

Fatima Maniulua •

La période des confirmations a commencé à Wallis et Futuna. Un sacrement qui est administré uniquement par l'évêque, Après les enfants de Futuna le dimanche 23 août, c'était au tour des enfants de la paroisse de Mua dans le Sud de Wallis de recevoir le saint esprit ce dimanche 30 août.Ils étaient en tout 70 élèves spécialement des classes de CM2 sauf quelques exceptions. Ils étaient accompagnés de leurs parrains et marraines pour la cérémonie.A Wallis et Futuna, tous les sacrements de la vie d'un enfant sont importants, les familles se rassemblent pour l'évènement.Le reportage de Malia Laufilitoga et Mirna Kilama.