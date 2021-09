Wallis : deuxième édition de la journée mondiale du cocotier

La deuxième édition de la journée mondiale du cocotier s'est tenue ce jeudi 2 septembre à Wallis et Futuna. Une journée organisée par la DSA direction des services de l’agriculture, de la forêt et de la pêche en collaboration avec la CCIMA et le programme PROTEGE.

Fatima Maniulua •

Le cocotier dans tous ses états, voilà comment se définit la journée mondiale du cocotier à Wallis ce jeudi 2 septembre 2021. Cette année, c'est la deuxième édition de la journée dédiée à l'arbre aux mille usages, et elle coincide avec la semaine de l'artisanat. Une journée organisée par la DSA direction des services de l’agriculture, de la forêt et de la pêche en collaboration avec la CCIMA et le programme PROTEGE. Cette journée a permis de faire découvrir divers produits à base du cocotier, des créations notamment du savon de coco, du rouge à lèvre ou encore de la mousse en bourre de coco. ©Sofia Hoatau L’arbre aux mille usages porte bien son nom, puisque les artisans ont exposé divers produits, comme des éventails ou encore des sacs en feuilles de coco. La journée était bien rythmée puisqu’il y avait des concours de création artsistique. les candidats avaient le choix soit la création libre sur une composition 100% cocotier ou le tressage de sac kato taoga. Une autre compétition portait sur les variétés de cocos, et enfin le concours de rapidité sur le tressage du sac kato polapola, débourrage de 10 cocos ou le tressage du ‘ili fk faioa, un autre genre d’éventail. Le reprotage de Seilala Vili et Mélodie Sione.

partager l'article