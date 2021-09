Wallis et Futuna : les élections de la CCIMA annulées

Le tribunal administratif de Wallis et Futuna a statué! Les élections de la CCIMA qui ont eu lieu le 9 juillet 2021 sont annulées ainsi que l'élection de son président le 16 juillet. La décision a été prise le 27 août.

Fatima Maniulua •

Les élections de la CCIMA, chambre du commerce de l'industrie et des métiers de l'agriculture, de Wallis et Futuna sont annulées. La décision a été prise le 27 août dernier par le tribunal adminsitratif de Wallis et Futuna. Ces élections qui se sont déroulées le 9 juillet 2021, avaient fait l'objet de recours en justice pour plusieurs motifs. Les élections ont donc été annulées entraînant aussi l'annulation des élections de son président ainsi que le nouveau bureau. Le reportage de Marie-Jo Iloai et Mirna Kilama.

Nous nous sommes intéressés à cette affaire. Les explications de Mirna Kilama.