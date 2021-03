Wallis et Futuna : rentrée judiciaire 2021 du tribunal de première instance de Mata-Utu

Wallis et Futuna la 1ère •

La rentrée judiciaire 2021 du tribunal de 1ère instance de Mata-utu s'est tenue ce jeudi matin 04 mars 2021. Plusieurs personnalités ont été invitées pour l'occasion, le préfet de Wallis et Futuna, la présidente de l'assemblée territoriale, des chefs de services administratifs entre autres. Une rentrée judiciaire qui a permis également à la procureure de la République Atonia Tamole de présenter le bilan des activités civiles et pénales de l'année 2020. Ce moment fort dans l'institution est obligatoire prévu par le code de l'organisation judiciaire et doit se tenir au début de chaque année, un moment marqué par la présence du premier président de la Cour d'appel de Nouméa et le procureur général de Nouvelle Calédonie James Juan. Les propos du procureur général au micro de Lafaela Liufau et Leone Vaitanoa.