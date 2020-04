Wallis et Futuna : reprise des cours après trois semaines de vacances

Les vacances de Pâques ont duré trois semaines au lieu de deux. Ce lundi les élèves de Wallis et Futuna ont repris le chemin de l'école. Même s'il n'y a aucun cas de Covid-19 sur le territoire, certains restent inquiets.

Les élèves de Wallis et Futuna ont en tout eu 3 semaines de vacances pour la fête de Pâques au lieu de 2.Ce lundi 20 mars, tous les établissements scolaires de l'archipel ont repris du service. Le territoire est officiellement sans cas de coronavirus. L'annonce a été faite par le conseil scientifique des médecins et la préfecture. Pour autant de nombreux parents d'eleves et écoliers restent plutôt inquiets.Le reportage à l'ecole de Mata Utu de Hakime Ali Said etJean François Puakavase