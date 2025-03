Wallis et Futuna veulent garder leurs démons

Partager :

L'académie des langues de Wallis et Futuna vient de publier ses premiers tomes de contes et légendes, des histoires transmises oralement lors des soirées en famille pour endormir les enfants. Mais cette coutume se perd. Pour sauver cet héritage, l'académie édite ses premières œuvres sur les contes imaginés et façonnés par les nombreuses générations passées.

Fonuafo'ou est l'îlot qui garde la grande passe de Honikulu, et selon les orateurs il a été le résultat d'un vol qui s'est mal passé. Deux samoans auraient voulu créer des îlots pour leur île, ils décident donc de venir voler de la terre à Wallis. Mais les démons protecteurs de Wallis qui veillent au grain jour et nuit, les ont fait fuir et ont pu protéger l'île. Ce conte fait partie des histoires retranscrites par l'académie sur son premier tome.

Partager :