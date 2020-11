Wallis : jubilé de sœur Françoise Perroton, pionnière de la mission mariste

Ce 15 novembre a marqué les 175 ans depuis le départ de soeur Françoise Perroton de la Métropole pour Wallis et Futuna. Une personnalité importante puisqu'elle est l'une des pionnières de la mission mariste. Un hommage lui a été rendu à la chapelle de Sofala à Wallis.

Fatima Maniulua •

©Seilala Vili

Un hommage a été rendu ce dimanche 15 novembre en la chapelle de Sofala à Wallis à soeur Françoise Perroton (Marie du Mont Carmel). En effet, ce 15 novembre a marqué les 175 ans depuis le départ de la soeur de Métropole pour Wallis er Futuna. Une figure emblématique sur le territoire car elle est l'une des pionnières des soeurs missionnaires de la Société de Marie , mais aussi du mouvement du tiers ordre à Wallis et Futuna.Soeur Françoise Perroton est décédée le 10 août 1873 et repose au cimetière des religieux à Kolopelu à Futuna. Son jubilé sera marqué pendant un an à compter de ce 15 novembre.Le reportage de Seilala Vili et Lafaela Liufau.